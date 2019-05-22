Строительство завода солнечных панелей в Ульяновской области начнется не позже 2020 года

УЛЬЯНОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Работы по строительству завода солнечных панелей австрийской компании Green Source начнутся не позднее 2020 года. Об этом сообщил в среду журналистам в кулуарах Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy), который с 22 по 24 мая проходит в Ульяновске, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"Сегодня мы ведем подготовительные работы, я не исключаю, что до конца этого года мы можем выходить на строительную площадку. Если будут какие-то загвоздки, с учетом прохождения необходимых юридических процедур, то следующий год - это точно год строительства и реализации этого проекта", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о реализации проекта.

Губернатор добавил, что два крупных инвестиционных соглашения с компанией были подписаны в конце прошлого года. "Одно - на строительство большой электростанции по производству электроэнергии солнца, а второе - на строительство большого завода по производству солнечных панелей. Это будет большой консорциум, в который будут входить как российские и австрийские, так и китайские партнеры", - уточнил он.

Форум проводится в Ульяновске при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организуют форум оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).