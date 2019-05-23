Промпроизводство в России в апреле выросло на 4,9% в годовом выражении

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Промышленное производство в России в апреле 2019 года выросло на 4,9% к уровню соответствующего месяца годом ранее, говорится в материалах Росстата.

При этом в январе - апреле 2019 года промпроизводство увеличилось на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В апреле добыча полезных ископаемых выросла на 6% к аналогичному месяцу 2018 года, обрабатывающие производства - на 4,7%. В сфере снабжения электроэнергией наблюдался рост на 1,0%, а производство в сфере водоснабжения увеличилось на 7,4%.

В январе - апреле 2019 года в добыче полезных ископаемых наблюдался рост на 5,1%, в обрабатывающем производстве - на 2,2%, в сфере водоснабжения - на 2,5%. Одновременно в сфере снабжения электроэнергией отмечалось снижение на 0,9%, свидетельствуют данные Росстата.