Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Просроченная задолженность за газ конечных потребителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в прошлом году выросла на 10,4%, до 93,9 млрд рублей. Об этом говорится в материалах "Газпрома" к пресс-конференции, проведенной в среду.

По данным на начало года, наибольший объем долга за газ - 68,6 млрд рублей - приходится на население Северного Кавказа. Теплоснабжающие организации (ТСО) задолжали "Газпрому" 15,8 млрд рублей.

Среди регионов Северного Кавказа лидируют в списке должников Дагестан, который на 1 января 2019 году должен за газ 46,1 млрд рублей, Чечня - 15,9 млрд рублей, Кабардино-Балкария - 13,6 млрд рублей.

Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.

"Недобросовестная платежеспособность и дисциплина республик Северного Кавказа по-прежнему остается главной из проблем. На долю потребления порядка 7% в структуре поставок на регионы Северо-Кавказского федерального округа приходится более 52% всей задолженности", - сказал он.