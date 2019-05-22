МЭР: рост промпроизводства в России в апреле говорит об усилении экономической активности

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ускорение роста промпроизводства в РФ в апреле до 4,9% с 1,2% в марте свидетельствует об увеличении экономической активности по сравнению со слабыми данными за первый квартал 2019 года, говорится в комментарии Минэкономразвития "О динамике промышленного производства".

"Уcкорение роста промышленного производства в апреле свидетельствует об увеличении экономической активности по сравнению со слабыми результатами первого квартала 2019 года", - отмечается в документе.

По данным Росстата, рост промышленного производства в апреле 2019 года ускорился до 4,9% в годовом выражении с 1,2% в марте и 2,1% за первый квартал 2019 года.

При этом основной вклад в улучшение динамики промышленного производства внесли обрабатывающие отрасли, указывают в Минэкономразвития. Так, темпы роста обрабатывающей промышленности в апреле ускорились до 4,7% в годовом выражении после 0,3% в марте.

Такая динамика была отчасти обусловлена благоприятным календарным фактором: число рабочих дней в апреле было на один больше, чем в марте. При этом в марте действие календарного фактора было нейтральным.