"Аэрофлот" увеличит с 1 июня количество ежедневных рейсов между Москвой и Сеулом до двух

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня увеличит число ежедневных рейсов между Москвой и Сеулом до двух. Об этом рассказали в среду ТАСС в пресс-службе компании.

"Аэрофлот" с 1 июня увеличит частоту полетов между Москвой и Сеулом до двух раз в день", - сообщили в компании.

Там отметили, что из аэропорта Шереметьево российской столицы самолет будет совершать свой вылет в 08:00 по московскому времени с прибытием в столицу Республики Корея в 22:45 по местному времени, а из Сеула самолет будет вылетать в 01:45 по местному времени с прибытием в Москву в 05:15 по московскому времени. Кроме того, сохраняется и вечерний рейс, отправляющийся из аэропорта Шереметьево в Сеул и обратно.

Как напомнили в компании, "Аэрофлот" эксплуатирует линию между Москвой и Сеулом совместно с авиакомпанией Korean Air, которая является коммерческим партнером российского авиаперевозчика (код-шеринг - прим. ТАСС) и членом альянса SkyTeam. Собеседник агентства добавил, что сотрудничество в рамках соглашений код-шеринг позволяет партнерам усилить свое присутствие на рынке авиаперевозок между Россией и Республикой Корея и предлагать дополнительные возможности своим пассажирам. Данное соглашение действует с 2005 года.