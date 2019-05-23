Немецкая компания построит ветропарк мощностью 75 МВт в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Компания EAB New Energy (Германия) планирует построить ветропарк на территории Ульяновской области. Об этом сообщил в среду ТАСС в кулуарах Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy), который с 22 по 24 мая проходит в Ульяновске, глава Корпорации развития региона Сергей Васин.

Соглашение о строительстве первого ветропарка подписано в среду в рамках форума. Подписи под документом поставили губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин и генеральный директор компании EAB New Energy (Германия) Андреас Литцманн.

"Ветропарк рассчитан на 75 МВт. Объем инвестиций, который компания обозначила, это 6,5 млрд рублей, исходя из нашего опыта предыдущего строительства ветропарков, мы понимаем, что это будет гораздо больше", - сказал собеседник агентства.

Васин добавил, что компании предложили две площадки для реализации проекта. "Суммарно до 200 МВт они могут построить в области ветроэлектростанций. Эта компания строила электростанции в Южной Америке и Европе на энергии солнца и ветра", - уточнил он.

По словам Васина, впервые компания присматривались к России еще лет пять назад. "Мы с ними начали вести переговоры еще в прошлом году. Губернатор Ульяновской области встречался в конце года с ними в Гамбурге. В этом году будет создана компания и начнется проектирование. В следующем году начнется стройка и ожидается введение в эксплуатацию", - добавил собеседник агентства .

Частная немецкая компания ЕАВ New Energy Group входит в группу компаний 3Energy, с 1991 года специализируется на проектах возобновляемой энергетики, создавая под ключ ветровые и солнечные электростанции по всему миру, в том числе за счет собственных средств. Специалисты компании обеспечивают девелопмент площадок, включая исследование потенциала возобновляемых источников энергии, проектирование, строительство, пусконаладочные работы, сервисные работы. Стратегическими партнерами EAB New Energy в части поставок оборудования являются компании Vestas, Nordex и Enercon. Компанией ЕАВ было введено более 750 МВт ветропарков в разных странах мира, а также построены солнечные электростанции и объекты автономной энергетики.

О форуме

Форум проводится в Ульяновске при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организуют форум оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).