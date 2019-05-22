Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня увеличились на 0,85-1,07%

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов выросли. Индекс Мосбиржи вырос на 0,85% - до 2638,71 пункта, индекс РТС поднялся на 1,07%, до 1292,79 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:09 мск снизился на 0,09%, до 64,355 рубля, курс евро упал на 0,14%, до 71,808 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,83% - до $70,69 за баррель.

В среду российский фондовый рынок продолжил обновлять исторические максимумы, несмотря на негативный внешний фон, пояснил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Поводом к продажам российских акций могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent потеряла более 1% на фоне данных Минэнерго США о росте запасов нефти и бензина. Тем не менее техническая картина продолжает располагать к дальнейшему росту российского рынка, добавил он.

Ведущий финансовый советник "БКС Премьер" Антон Берлинер также предполагает, что в условиях отсутствия негативных внешних факторов, сохранения повышенных цен на нефть и выхода хороших отчетностей, в четверг ожидается продолжение восходящего тренда. Он прогнозирует диапазон по индексу Мосбиржи 2630-2660 пунктов.

Берлинер также рекомендовал в четверг обратить внимание на корпоративные новости "Мечела" и МТС, которые представят свои финансовые отчетности.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова считает, что в четверг рублевый индекс Мосбиржи после двух дней роста попробует консолидироваться в области 2620-2640 пунктов. Прогнозируя завтрашнюю динамику стоимости валюты, Соснова не исключает легкую коррекцию курса доллара США в коридоре 64,5-65 рублей. Тем не менее среднесрочный ориентир по курсу остается в области 63-66 рублей, добавила она.