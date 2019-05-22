Экс-глава Минкомсвязи Никифоров займется экспериментальной авиацией вместе с Ростехом

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 22 мая. /ТАСС/. Структура бывшего главы Минкомсвязи Николая Никифорова Diginavis стала владельцем 37% компании в сфере экспериментальной авиации "Аэропрактика", одним из инвесторов которой выступает структура госкорпорации "Ростех". Об участии в проекте экс-министр сообщил журналистам в кулуарах конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР-2019).

Ранее на ЦИПР-2019 было объявлено о планах начать строительство сборочного авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации в Татарстане в 2020 году. Планируется, что предприятие будет введено в эксплуатацию в 2022 году, там будет осуществляться сборка воздушных судов Т-500 и других самолетов на базе этой модели, в том числе двухместного и беспилотного вариантов. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, предприятие сможет выпускать до 100 воздушных судов в год, а общий объем инвестиций составит около 2,5 млрд рублей.

"Наша компания Diginavis вошла туда соучредителем, мы входим на 37% в компанию ООО "Аэропрактика", - рассказал Никифоров, не уточнив, была ли оплата этой доли в деньгах. "Мы хотим туда все наши цифровые наработки и разработки туда внести. Мы специализируемся на сквозных цифровых технологиях. То, что мы сейчас делаем, помимо этого связано с беспилотниками, с искусственным интеллектом и робототехникой. Так или иначе мы планируем это все сюда вкладывать", - пояснил бывший министр.

Как отметил Никифоров, стоимость одного самолета Т-500 составляет не миллиарды рублей, а 20-25 млн рублей в зависимости от комплектации. Такие самолеты могут применяться, в частности, для проведения авиахимработ, мониторинга объектов и охраны лесов. По словам Никифорова, в планах компании - создать цифровую платформу для" уберизации" процессов. "Под это все мы хотим сделать некую цифровую платформу, которая сможет эти все авиахимработы реализовывать по принципу уберизации: когда есть спрос на эти работы, и ты не думаешь, кто тебе их окажет. Ты просто заказываешь - прилетает самолет и это делает. Это должен быть конкурентный рынок", - объяснил он.

Также новые самолеты можно будет использовать для обучения летчиков и постепенной тренировки беспилотников, сообщил Никифоров. "Мы хотим беспилотник с датчиками, с платформами обучать летать самому, частично начиная летать с человеком. Если взлет пока сложен - отрабатываем поворот направо и налево: сделали софт, пилот взлетел, переключил режим, нажал кнопочку "поворот направо". Если что-то неидеально, то поправили, еще раз взлетел и еще раз отработали. Дальше учимся взлетать, если что - человек взял управление на себя. Тренируем самый сложный участок - посадка, затем совсем убираем человека", - рассказал он.

По данным СПАРК, 26% в ООО "Аэропрактика" принадлежит входящему в ГК "Ростех" Обнинскому научно-производственному предприятию "Технология" им. А. Г. Ромашина, крупным акционером также является предприниматель Магомед Закаржаев. Созданная в июне 2018 года Diginavis на 100% принадлежит Никифорову.