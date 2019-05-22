Рост объема потребкредитования наличными в январе - апреле замедлился вдвое

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Рост объема потребительского кредитования наличными в январе - апреле 2019 года составил 27% против 60-процентного роста за аналогичный период прошлого года. Такие данные привели ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В ОКБ отметили, что за январь - апрель 2019 года было выдано 1,4 трлн рублей наличных кредитов против 1,1 трлн рублей в 2018 году. Количество кредитов увеличилось за отчетный период на 19% - с 4,5 млн до 5,3 млн. Средний размер кредита наличными вырос на 7% и составил 273,3 тыс. рублей.

Объем POS-кредитов (кредит на товары, который выдается в торговых точках) за первые четыре месяца составил 78,4 млрд рублей, что на 5% больше, чем показатель годом ранее - 74,3 млрд рублей. Средний размер POS-кредита составил 34,8 тыс. рублей. Этот показатель повысился на 5% по отношению к аналогичному периоду в 2018 году.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. Так, на 1 марта 2019 года рост объемов потребительского кредитования в РФ составил 23,7% в годовом выражении.

В ЦБ отмечали, что темпы роста кредитования заметно опережают как рост номинальных доходов, так и заработных плат. Регулятор также не исключал, что может применить меры для сдерживания темпов роста потребительского кредитования, если динамика останется такой же высокой.

ОКБ работает с 2004 года и хранит 366 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.