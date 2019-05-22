В Ульяновской области построят еще два ветропарка

УЛЬЯНОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Строительство двух ветропарков запланировано в ближайшие годы в Ульяновской области, где уже действуют два аналогичных объекта. Об этом сообщил в среду журналистам в кулуарах Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy) губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"В общей сложности мы создали два ветропарка суммарной площадью 85 МВт. Сегодня эти два ветропарка позволяют нам продавать "чистую" энергию для 23 тыс. домохозяйств. Впереди у нас строительство еще двух ветропарков суммарной мощностью почти такой же", - сказал он глава региона.

Соглашение о строительстве первого из двух ветропарков было подписано в среду в рамках форума между компанией EAB New Energy (Германия), правительством Ульяновской области и Корпорацией развития региона. Ветропарк рассчитан на 75 МВт, предполагаемый объем инвестиций составит не менее 6,5 млрд рублей, введение в эксплуатацию ожидается до конца 2020 года.

Как пояснил Морозов, следующий ветропарк предполагается создать в Николаевском районе, на границе с Пензенской областью. "Еще один ветропарк мы планируем построить в Новоульяновском городском округе", - отметил он, не уточнив сроки возведения объекта.

Частная немецкая компания ЕАВ New Energy Group входит в группу компаний 3Energy, с 1991 года специализируется на проектах возобновляемой энергетики. Компанией ЕАВ было введено более 750 МВт ветропарков в разных странах мира, а также построены солнечные электростанции и объекты автономной энергетики

Форум проводится в Ульяновске при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организуют форум оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).