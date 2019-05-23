Уровень просроченной задолженности по кредитным картам в I квартале упал до 15,3%

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Доля просроченной задолженности по кредитным картам свыше 30 дней в I квартале 2019 года составила 15,3%, что на 2,2 процентного пункта (п.п.) ниже, чем годом ранее, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

"Наиболее серьезные темпы сокращения просроченной задолженности демонстрирует сегмент кредитования с использованием кредитных карт. Прежде всего, потому, что именно в этом сегменте банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе с помощью такого инструмента, как лимиты по картам, позволяющие кредиторам внимательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами", - прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

В I квартале 2019 года наименьшая доля просроченной задолженности среди 30 регионов - лидеров по объемам этого вида розничного кредитования зафиксирована в Москве (7,4%), Санкт-Петербурге (9,4%) и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (11,1%).

Наибольшее сокращение доли просрочки по кредитным картам наблюдался в Башкирии (-9 п.п.) и Ставропольском крае (-6,3 п.п.). Единственным регионом, в котором данный показатель увеличился, стала Республика Саха (Якутия) (+3 п.п.).

Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден в 2015-2016 годах, и сейчас ситуация стабилизировалась, отмечали ранее в НБКИ.

Сведения в НБКИ передают более 4 тыс. кредиторов.