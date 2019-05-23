Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна в текущем сельхозгоду до 44 млн тонн

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна в текущем сельхозгоду (июль 2018 - июнь 2019 года) до 44 млн тонн, из них 37 млн тонн пшеницы. Об этом в ходе круглого стола "Стратегия экспорта зерновых культур" сообщила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

"Сейчас мы видим, что достигнем цифры в 44 млн тонн в общем по зерновым и, соответственно, 37 млн тонн - то, что мы видим по пшенице", - сказала она.

Предыдущий прогноз Минсельхоза по экспорту зерна (июль 2018 года - июнь 2019 года) составлял 42 млн тонн, в том числе 37 млн тонн пшеницы.

Лут отметила, что Минсельхозу удалось наладить оперативную систему сбора остатков зерновых по каждому региону. "Цифры по остаткам - это наш основной инструмент для того, чтобы прогнозировать с точки зрения вывоза зерна, потому что наша основная задача - это обеспечение внутренних потребностей в зерновых, а излишки мы вывозим", - пояснила она.

Замминистра также отметила, что в денежном выражении экспорт зерновых культур в текущем сельхозгоду может достигнуть чуть больше $9 млрд в связи с неплохими ценами на эту продукцию. "Сейчас цена несколько припала на внешнем рынке, но тем не менее, на 9 млрд долларов мы уже выходим. Для нас это хорошо, мы понимаем, как дальше двигаться по тенденциям", - заключила она.

Экспорт в следующем сельхозгоду

По прогнозам ведомства, экспорт зерна в следующем сельскохозяйственном году (июль 2019 года - июнь 2020 года) составит 45 млн тонн, в том числе 36 млн тонн пшеницы. "Мы понимаем, что пока наши возможности по экспорту зерновых в следующем сезоне, сезоне 2019-2020 - 45 млн тонн, из которых 36 млн тонн - это пшеница", - сказала она.

Лут отметила, что прогноз основан на оперативных данных регионов по прогнозируемым остаткам зерна на 1 июля 2019 года. По ее словам, экспорт пшеницы может немного уменьшиться по сравнению с текущим годом из-за снижения ее потребления на территории России при одновременном снижении планов по росту производства этой культуры.

"Наши возможности мы будем корректировать после завершения посевной кампании, как это происходит каждый год", - заключила замминистра.

Погноз по урожаю

Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2019 году в размере 118 млн тонн, в том числе 75 млн тонн пшеницы. "Пока тот прогноз, который озвучивал министр сельского хозяйства, 118 млн тонн, мы оставляем. Пока темы для изменения прогноза в сторону уменьшения или увеличения нет", - сказала она.

Лут отметила, что 21 мая Минсельхоз получил обновленный мониторинг по посевам озимых культур. По ее словам, урожай пшеницы "пока получается чуть ниже", но благодаря проводимым мероприятиям, России удастся выйти на показатель в 75 млн тонн.

Как добавил глава департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов, о достижении урожая в размере 118 млн т свидетельствует состояние посевов, мониторинг фитосанитарной обстановки на полях, количество вредителей и болезней посевов. По его оценкам, урожай пшеницы может колебаться в интервале от 72 до 75 млн тонн.