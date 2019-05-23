В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по Транссибу

ИОКОГАМА /Япония/, 23 мая. /ТАСС/. Церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялась в четверг в портовой части города Иокогама, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Данный маршрут является наиболее экономически эффективным и сокращает доставку грузов до 20-25 дней", - отметил заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев.

Он также подчеркнул, что маршрут "укрепит экономические отношения между Россией и Японией, и позволит сторонам нарастить объемы перевозок грузов транзитом через Россию из Японии в Европу".

Принявший участие в церемонии первый заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Александр Мишарин подчеркнул, что Транссиб - это одна из самых оснащенных железных дорог в мире. "Сегодня Транссиб - это не только самый безопасный, экологичный, энергоэффективный железнодорожный маршрут, но и самый быстрый", - добавил он.

Совместный транзитный сервис для ускоренной доставки грузов из Японии в Европу через Дальний Восток России по Транссибу будет осуществляться АО "РЖД Логистика" и транспортной группой FESCO. Доставка по маршруту порт Японии - Владивостокский морской торговый порт - Транссиб - Брест - пункт назначения в Европе составляет от 19 суток, в то время как при перевозке морем через Суэцкий канал - порядка 45 дней. Прибытие отправленного в среду из японской Иокогамы тестового контейнера в польский город Вроцлав ожидается в середине июня.