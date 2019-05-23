Набиуллина считает опасным для экономики России "бездумное" наращивание ипотеки

МОСКВА. 23 мая. /ТАСС/. Центробанк считает, что ипотеку нельзя наращивать "бездумно", так как это опасно для экономики. Об этом в Госдуме сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы не считаем, что ипотеку надо наращивать "бездумно". Мы видим примеры многих стран, когда были ипотечные кризисы, которые в конечном счете выражались в финансовых кризисах и кризисах реального сектора экономики. Мы принимали решение по ограничению рискованного сегмента экономики. Там, где низкий первоначальный взнос, мы видели, что банки стали выдавать эту ипотеку", - сказала она.

Набиуллина отметила, что для ЦБ важно, чтобы ипотека росла устойчиво, не создавая рисков. При этом она сообщила, что в 2018 году ипотека показала рекордные темпы роста: ипотечный портфель вырос более чем на 23%.

"Мы считаем, что ценовая стабильность и низкая инфляция дают все основания ставкам по ипотеке снижаться. Мы это видели в прошлом году, ставки снизились до исторических уровней. Спрос на ипотеку возрос", - заметила она.

При этом глава ЦБ пояснила, что готовность граждан взять ипотеку определяется не только ставками.

"Это важный фактор, но не только ставки, но и доходы населения должны расти. Иначе если доходы будут расти, а увеличиваться долги по ипотеке, это будет увеличивать только долговую нагрузку на население. Поэтому базовый фактор - рост доходов населения и контроль за сдержанной динамикой цены жилья", - сказала она.

Статистика

Как сообщала ранее директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на 1 марта годовой прирост ипотечного кредитования составил 25,4%, потребительского кредитования - 23,7%.

По данным Банка России, в 2018 году было выдано ипотечных кредитов на 3,013 трлн рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Совокупный ипотечный портфель банков на начало 2019 года достиг 6,37 трлн рублей, увеличившись за 2018 год на 23,5%. При этом средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях по состоянию на 1 января 2019 года составила 9,56% годовых.