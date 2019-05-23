Солнечную электростанцию в отдаленном районе Башкортостана построят до конца 2019 года

УЛЬЯНОВСК, 23 мая. /ТАСС/. Солнечная электростанция мощностью порядка 10 МВт будет построена в отдаленном Бурзянском районе Республики Башкортостан до конца 2019 года. Об этом ТАСС в кулуарах Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy) в Ульяновске сообщил заместитель генерального директора компании-инвестора "Хевел" (совместное предприятие "Ренова" и "Роснано") Антон Усачев.

"До конца этого года мы построим солнечную электростанцию с использованием накопителей. Мощность порядка 10 МВт", - сказал Усачев.

Он отметил, что в Республике Башкортостан достаточно развита традиционная генерация, однако накопители солнечной электростанции позволят избежать отключений электроэнергии, например, в случае аварий.

Член общественного экспертного совета по развитию энергетики при министерстве промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан Адиль Исхаков на пленарном заседании пояснил, что Бурзянский район - местность отдаленная, горно-лесистая. Он снабжается электроэнергией по одной линии мощностью 110 Квт/ч, поэтому отключения там не редкость. Изначально планировалось построить вторую цепь или заменить на дизельную генерацию, однако власти Башкортостна решили сделать ставку на развитие возобновляемой энергетики.

В структуру "Хевел" входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики. С 2014 года компания построила 364 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях. Общий объем проектов сетевой генерации до 2022 года составляет 907,5 МВт.

Форум проходит в Ульяновске 22-24 мая при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организаторами форума выступили оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).