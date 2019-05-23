Фонд развития ветроэнергетики намерен создать в РФ ветропарки мощностью 2 ГВт к 2024 году

УЛЬЯНОВСК, 23 мая. /ТАСС/. Фонд развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд ПАО "Фортум" и АО "Роснано") планирует реализовать в российских регионах проекты по строительству ветропарков суммарной мощностью 2 ГВт до конца 2023 года. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy), который с 22 по 24 мая проходит в Ульяновске, генеральный директор ООО "Ветропарки ФРВ" Алексей Матвеев.

"В целом инвестиционная программа Фонда развития ветроэнергетики предполагает строительство 2 ГВт ветрогенерации в период с 2019 по 2023 годы", - сказал собеседник агентства.

Матвеев уточнил, что партнеры фонда продолжают анализировать потенциал площадок в различных регионах России. По его словам, это необходимо для расширения географии ветроэнергетических проектов.

Форум проводится в Ульяновске при поддержке Минэнерго и Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организуют форум оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).