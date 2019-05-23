Песков предложил обратиться в кабмин за пояснениями по идее реорганизовать ПФР, ФСС и ФОМС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд России, Фонд соцстрахования и Фонд обязательного медицинского страхования - прим. ТАСС) рабочей инициативой, направив за пояснениями в кабмин.

"Это идеологически новая история, поэтому я рекомендую обращаться за разъяснениями в кабинет министров", - сказал представитель Кремля, комментируя публикацию РБК об этой инициативе ведомства. При этом Песков подчеркнул, что "это рабочая инициатива, и поэтому объяснения должны идти от авторов этой инициативы".