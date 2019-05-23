FESCO и холдинг РЖД запускают транзитный сервис для доставки грузов из Японии в Европу

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Транспортная группа FESCO и АО "РЖД Логистика" запускают совместный транзитный сервис Trans-Siberian Landbridge для ускоренной доставки грузов из Японии в Европу через Дальний Восток России по Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщает FESCO.

Отправка тестового контейнера состоялась 23 мая в порту Йокогама. Интермодальная цепочка Trans-Siberian Landbridge организована по маршруту порт Японии - Владивостокский морской торговый порт - Транссиб - Брест - пункт назначения в Европе. Общее время доставки составляет от 19 суток, против 45 дней морем через Суэцкий канал.

В рамках совместного транзитного продукта FESCO обеспечивает морскую доставку, обработку в порту и предоставление контейнерного парка, "РЖД Логистика" отвечает за организацию железнодорожной перевозки.

Стороны планируют впоследствии организовать обратную перевозку из Европы в Японию.

"Сегодня весь грузопоток между Японией и Европой в размере 3 млн TEU в год идет через Суэцкий канал, при этом мы совместно с коллегами из "РЖД" можем предложить клиентам существенно более быстрый и эффективный сервис по Транссибу", - отмечает президент FESCO Александр Исурин.

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. В управлении FESCO находятся 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. Флот Группы включает 22 транспортных судна, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга "РЖД". Компания обеспечивает современный, высокотехнологичный и надежный сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепей поставок и комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий.