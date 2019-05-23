В Huawei назвали санкции США против компании опасным прецедентом

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры Вашингтона в отношении Huawei являются "опасным прецедентом" и противоречат ценностям международного бизнес-сообщества. Такое мнение высказал в четверг в Потсдаме заместитель председателя совета директоров китайской компании Ху Хоукунь на конференции, организованной Потсдамским университетом. Его слова приводит агентство DPA.

"Правительство США накладывает на Huawei несправедливые ограничения на основе необоснованных обвинений", - отметил менеджер. "Кто знает, что будет следующим шагом, если такие действия будут продолжены?" - задался вопросом он.

"Завтра это могут быть ваши компании и потребители", - заметил Ху Хоукунь. Он приветствовал то, что Германия и европейские государства не последовали примеру США. По его словам, необходимы ясные стандарты безопасности и независимые проверки компаний.

15 мая американский лидер Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Как стало известно 19 мая, американская компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Google заявила, что обновления программного обеспечения, в том числе систем безопасности, для устройств китайской компании Huawei будут доступны ближайшие 90 дней.