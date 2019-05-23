Правительство ожидает сохранения профицита бюджета по итогам 2019 года

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство РФ ожидает сохранения профицита бюджета по итогам 2019 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Мы прошли финансовый год со стабильным и сбалансированным бюджетом вопреки всякого рода ограничениям, санкциям. Выполнили социальные обязательства, добились некоторого ускорения экономического роста. Впервые за несколько лет получили бюджетный профицит, он составил достаточно существенную сумму - 2,6% ВВП", - сказал Медведев.

"И, что не менее важно, мы ожидаем сохранения положительного соотношения доходов и расходов и по итогам текущего года", - добавил премьер.