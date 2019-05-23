{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство ожидает сохранения профицита бюджета по итогам 2019 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев также указал на ускорение экономического роста в пройденном финансовом году
Описание
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство РФ ожидает сохранения профицита бюджета по итогам 2019 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Мы прошли финансовый год со стабильным и сбалансированным бюджетом вопреки всякого рода ограничениям, санкциям. Выполнили социальные обязательства, добились некоторого ускорения экономического роста. Впервые за несколько лет получили бюджетный профицит, он составил достаточно существенную сумму - 2,6% ВВП", - сказал Медведев.

"И, что не менее важно, мы ожидаем сохранения положительного соотношения доходов и расходов и по итогам текущего года", - добавил премьер.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
В Японии запустили тестовые поставки товаров в Европу по Транссибу
Замминистра транспорта РФ Владимир Токарев заявил, что маршрут "укрепит экономические отношения между Россией и Японией"
Читать полностью