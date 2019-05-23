Орешкина удивили данные Росстата о росте промпроизводства

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что был удивлен данными Росстата по промышленному производству, где был отмечен резкий рост добычи природного газа, и считает, что статслужба может их скорректировать.

"Здесь мы ждем только комментария от Росстата. Он является независимым органом и сам формирует статистику. Нас тоже эти данные удивили. Понятно, что там в общей цифре роста - это не такое большое изменение, даже без этих данных рост был бы больше 3% по этому показателю. Здесь будем ждать только объяснение от Росстата, возможно, будут какие-то корректировки", - заявил Орешкин журналистам.

Он отметил, что "в любой статистике, вы посмотрите любую страну мира, данные пересматриваются очень часто, особенно оперативные данные".

"Здесь, конечно, надо работать над тем, чтобы качество статистики улучшать, чтобы вот таких [вопросов], конечно же, не было", - добавил министр.

По данным Росстата, промышленное производство в РФ в апреле 2019 года выросло на 4,9% в годовом выражении, ускорившись с 1,2% в марте и 2,1% за первый квартал 2019 года. Добыча полезных ископаемых продемонстрировала рост на 6% в годовом выражении после 4,3% в марте (в первом квартале - 4,7%). В частности, производство сырой нефти выросло на 7,4% в годовом выражении, а природного газа - на 16%.