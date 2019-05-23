"Альтрэн" из Ульяновска и немецкая Freqcon будут сотрудничать в создании ветроустановок

ТАСС, 23 мая. Компания "Альтрэн" Ульяновского наноцентра в четверг подписала соглашение с немецкой фирмой Freqcon о поставках решений и компонентов для ветроустановок, сообщили в четверг в пресс-службе Фонда инфраструктурных и образовательных программ. Документ подписали генеральный директор ООО "Альтрэн" Андрей Редькин и заместитель генерального директора Freqcon Андрей Фриц на международном форуме по возобновляемой энергетике ARWE-2019.

"Компания "Альтрэн" Ульяновского наноцентра ULNANOTECH и немецкая компания Freqcon подписали соглашение о совместном продвижении и продаже комплексных решений Freqcon для энергоизолированных территорий, систем управления накопителями энергии и конверторов для ветроэнергетических установок на территории России. Соглашение, в рамках которого "Альтрэн" будет осуществлять дистрибуцию решений Freqon, послужит дальнейшему развитию ветроэнергетики на территории Ульяновской области и России", - говорится в сообщении пресс-службы.

В будущем компании планируют продолжить программу локализации производств для ветроэнергетической отрасли на территории Ульяновской области и создать совместное предприятие по сборке конверторов, инверторов и другого оборудования для ветроэнергетических установок, разработчиком которого является Freqcon.

"Freqcon - одна из лидирующих инжиниринговых компаний в Европе в своей узкой специализации. Сотрудничество с компаний помогает закрывать определенные инжиниринговые задачи, которые мы не можем закрывать собственными силами. В частности, мы отрабатываем решения для изолированных удаленных энергосистем и можем с помощью сотрудников Freqcon подбирать законченные решения, которые состоят из ветрогенерации, солнечной генерации, дизель-генерации, систем управления, систем хранения энергии", - приводит пресс-служба слова генерального директора ООО "Альтрэн" Андрея Редькина.

Он отметил, что сотрудничество с Freqcon также распространяет на поиск компаний, заинтересованных в локализации компонентов для ветротурбин. "Очень надеемся, что, в конечном итоге, наше сотрудничество приведет к созданию совместного производства и совместной инжиниринговой компании, которая уже вместе с российскими специалистами будет решать подобные задачи в Российской Федерации", - сказал Редькин.

Генеральный директор Freqcon Норберт Хенхен считает, что возобновляемая энергетика в России имеет большой потенциал, и сотрудничество в этом направлении очень перспективно. "Надеемся, что наше партнерство с компанией "Альтрэн" позволит ускорить развитие зеленой энергетики в России и будет взаимовыгодным", - отметил Хенхен.

О наноцентрах Фонда инфраструктурных и образовательных программ

ООО "Альтрэн" (г. Ульяновск, Россия) - проектная компания и резидент Ульяновского наноцентра ULNANOTECH, создана в 2015 году. Ключевая специализация компании - ветроэнергетика. Занимается интеграцией проекта по созданию кластера альтернативной энергетики и энергосберегающих технологий в Ульяновской области, с внедрением лучших мировых достижений в этой области энергетики.

ULNANOTECH также находится в Ульяновске и входит в сеть нанотехнологических центров Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы "Роснано". Занимается инвестированием и сопровождением технологического предпринимательства на ранних стадиях, поиском технологий, созданием технологических стартапов. Имеет статус технопарка высоких технологий.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий". Целью деятельности фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ.

Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет. Согласно уставу фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности фонда, его стратегии и бюджета. Председателем правления фонда, являющегося коллегиальным органом управления, является председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда - Андрей Свинаренко.

Freqcon GmbH (Германия), основана в 1988 году и является одним из лидеров в области решений для изолированных территорий, систем управления накопителями и электрическими компонентами для ветроустановок, имеет техническую возможность производства, проектирования и технического обслуживания решений в сфере энергии ветра.