Минпромторг окажет поддержку проектам в сфере альтернативной энергетики

УЛЬЯНОВСК, 23 мая. /ТАСС/. Минпромторг России обеспечит поддержку предприятий, реализующих проекты в сфере возобновляемой энергетики. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy), который с 22 по 24 мая проходит в Ульяновске, заместитель директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Олег Токарев.

"У нас утвержден национальный проект "Международная кооперация и экспорт". В рамках этого национального проекта мы также рассчитываем оказывать поддержку предприятиям, которые реализуют проекты по возобновляемой энергетике", - сказал собеседник агентства.

Токарев добавил, что это касается преимущественно производства фотоэлектрических модулей по солнечной энергетике, а также производства ветроустановок. "Мы сейчас, помимо решения задач импортозамещения, переходим к задаче реализации программы экспортоориентированности", - уточнил он.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

О форуме

Форум проводится в Ульяновске при поддержке Минэнерго и Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организуют форум оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).