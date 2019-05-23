РЖД оборудуют все поезда дальнего следования кондиционерами к 2025 году

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) к 2025 году оборудуют все поезда, курсирующие по маршрутам дальнего следования, кондиционерами. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) Петр Иванов на брифинге, посвященном летним пассажирским перевозкам.

"Мы к 2023 году планируем, что у нас на южном направлении, которое является для нас основным пассажирообразующим, у нас все вагоны будут с кондиционерами и биотуалетами, то есть полностью эту проблему решим на южном направлении, а к 2025 году мы фактически ее полностью решим по всей сети, ну за исключением там 1% подвижного состава, который просто по срокам не будет списан", - рассказал Петр Иванов.

Ранее сообщалось, что инвестиционная программа ФПК до 2025 года включает модернизацию и покупку нового подвижного состава. В рамках этой программы ФПК и "Тверской вагоностроительный завод" (входит в "Трансмашхолдинг") подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, в 2019 году ФПК получит 525 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда.

Входящий в контракт подвижной состав отличается повышенной комфортностью, оборудован кондиционерами, душевыми кабинами, дополнительными розетками USB и интернетом Wi-Fi.

Федеральная пассажирская компания" - дочерняя структура РЖД, занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в дальнем следовании. Парк компании состоит из 459 пар поездов и около 17,5 тыс. вагонов со средним возрастом 17,5 лет.