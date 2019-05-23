"Яндекс" представил умный дом под управлением голосового помощника "Алиса"

Можно ли превратить квартиру в панельной многоэтажке в "умный дом"

"Теперь ее можно попросить зажечь свет, убавить температуру на кондиционере или сделать погромче телевизор. Умный дом "Яндекса" работает с десятками устройств, созданных Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi, - умными лампочками, розетками и домашними электроприборами", - отмечается в сообщении.

Для управления умным домом необходимо устройство или приложение с "Алисой": к ней можно обращаться с другого конца города. К примеру, если человек забыл выключить телевизор или заранее хочет включить в квартире кондиционер, то может поручить это голосовому помощнику, например, в приложении "Яндекс".

В компании отметили, что умный дом позволяет настроить любой сценарий: выбрать нужные приборы и действия и придумать фразу для активации.

Кроме подключения партнерских устройств, "Яндекс" выпустил собственные - умную лампочку, розетку и пульт. Лампочка меняет яркость и цвет освещения, с помощью розетки можно дистанционно включать и выключать подсоединенные к ней приборы, а пульт управляет техникой с инфракрасным портом, к примеру, кондиционерами и телевизорами.

К умному дому Яндекса могут присоединиться любые производители бытовой техники и других умных устройств.