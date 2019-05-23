РЖД планируют летом запустить "Ласточки" между Ростовом-на-Дону, Анапой и Новороссийском

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют летом запустить скоростные поезда "Ласточка" между Ростовом-на-Дону, Анапой и Новороссийском. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов на брифинге, посвященном летним пассажирским перевозкам.

"К августу планируем завершить электрификацию участка до Анапы и запустить скоростной поезд "Ласточка" между станциями Ростов-на-Дону, Анапа, Новороссийск", - рассказал топ-менеджер.

"Ласточка" - скоростной электропоезд, разработанный германской компанией Siemens. Стандартный состав "Ласточки" состоит из пяти вагонов, электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч.