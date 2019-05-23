"Яндекс" представит новую версию системы "Яндекс Авто" осенью

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Новая версия мультимедийной системы управления автомобилем с навигацией и голосовым управлением "Яндекс.Авто" появится этой осенью. Об этом в четверг сообщил руководитель геосервисов компании Роман Чернин в ходе конференции "YaC 2019: будущее в деталях", уточнив, что система, позволит удаленно запускать двигатель и получать уведомление об эвакуации автомобиля.

"Мы анонсируем, что уже этой осенью появится новая версия "Яндес.Авто". В ней, кроме мультимедийных функций, появится интеграция с системами автомобиля. Новая "Яндекс.Авто" будет получать от автомобиля обратную связь", - сказал он.

По словам Чернина, интеллектуальная система будет использовать телефон для удаленного управления системами автомобиля. Среди прочих нововведений, она сможет определять местоположение авто без GPS, использовать смартфон вместо ключа и переносить маршрут из навигатора на экран "Яндекс.Авто". "Не нужно будет самому следить за оплатой парковки, "Яндекс.Авто" сама включит оплату как только вы приехали и завершит оплату как только вы тронулись с места", - отметил он.

Кроме того, представитель компании рассказал, что в недалеком будущем компания намерена ввести в систему функцию оплаты проезда по платной дороге. Он добавил, что автомобиль сможет сообщать пользователю, что пришла пора поменять масло, провести диагностику двигателя и даже записать на прием в автосервис. "Автомобиль должен стать гаджетом, и это не только про IT решения, это про весь пользовательский опыт", - заключил Чернин.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" стал официальным поставщиком ПО для мультимедиа-систем автомобильных компаний Renault, Nissan и "АвтоВАЗ". Мультимедийную систему "Яндекс.Авто" намерены установить в 2 млн машин LADA, Renault и Nissan, которые выпускаются в России.