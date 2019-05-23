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"Аэрофлот" запускает рейсы из Волгограда в Сочи в обход Москвы

Ежедневные полеты будут выполняться с 2 июня по 1 октября

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" со 2 июня откроет прямой рейс Волгоград - Сочи - Волгоград в обход Москвы. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"На линии будут эксплуатироваться современные лайнеры Boeing 737. Ежедневные полеты между Волгоградом и Сочи будут выполняться с 2 июня по 1 октября 2019 года", - сообщает компания.

Развитие межрегиональных авиаперевозок в обход столицы позволит "Аэрофлоту" выполнить задачу, поставленную правительством Российской Федерации - повысить на треть авиационную мобильность населения страны к 2024 году, напоминают в компании.

Как сообщалось ранее, доля авиационных внутрироссийских региональных рейсов в обход Москвы должна увеличиться в 2019 году до 39%.

Согласно паспорту комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, на данный момент индекс составляет 37%. При этом в интервью ТАСС министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что в 2020 году долю таких рейсов планируется нарастить до 42%. Согласно паспорту комплексного плана, в 2021 и 2024 годах значение индекса планируется увеличить до 44% и 51,35% соответственно.

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