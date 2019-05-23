Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете бестиражных лотерей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на запрет бестиражных лотерей, а также на установление предельного размера призового фонда лотереи по отношению к выручке от ее проведения. Законопроект был инициирован правительством РФ.

Для недопущения проведения азартных игр под видом лотерей законопроектом предлагается исключить нормы, допускающие проведение бестиражных лотерей с использованием электронных лотерейных билетов. Также предусматривается запрет на проведение бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (ИКТ) и технических устройств. Уточняются понятия "лотерейная квитанция", "лотерейный терминал". Устанавливается предельный размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от ее проведения.

Сейчас законом "О лотереях" установлена обязанность оператора лотереи ежеквартально проводить целевые отчисления от лотереи. В целях устранения правовой неопределенности, вытекающей из этой нормы, законопроектом предлагается перечислять эти средства в федеральный бюджет. При этом размер отчислений должен составлять 10% от разницы между суммой выручки оператора лотереи от ее проведения за отчетный квартал и суммой сформированного в соответствии с условиями лотереи призового фонда за отчетный квартал.

Также в связи с существенным ростом требований банков при выдаче банковских гарантий законопроектом предусматривается сократить срок действия безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей обязательства оператора лотереи по оплате целевых отчислений от проведения лотереи. Банковская гарантия, выданная на срок менее пяти лет (в действующей редакции - не менее пяти лет), позволит обеспечить перечисление целевых отчислений в период ее действия, а возможность ее переоформления по истечении срока действия будет дополнительным инструментом, обеспечивающим исполнение оператором своих обязательств.

Законопроект также упраздняет реестр лотерейных терминалов как неактуальный.

Оператор лотереи в течение трех лет обязан хранить протоколы тиражных комиссий, документы о выплате, передаче или предоставлении выигрыша, а также выигрышные лотерейные билеты, электронные лотерейные билеты, информацию о выигрышных лотерейных квитанциях. Также он будет обязан хранить данные о размере выигрыша, который обусловливает необходимость проведения экспертизы выигрышного лотерейного билета, выигрышной лотерейной квитанции, выигрышного электронного лотерейного билета.

Принятие законопроекта позволит привести законодательство о лотереях в соответствие с современным положением дел в соответствующей сфере регулирования, противодействовать незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр под видом лотерей, указывают в кабмине.