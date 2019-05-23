Инфляция в России на конец 2019 года может опуститься ниже 4%

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Инфляция на конец 2019 года может опуститься ниже 4%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на итоговой коллегии министерства.

"Сейчас наша команда прогнозистов не исключает, что по итогам года инфляция может опуститься даже ниже уровня 4% по оптимистичному сценарию. Ситуация, конечно, говорит о том, что есть необходимость стимулирования совокупного спроса", - сказал он.

Роста ВВП России

Модель для достижения годового темпа роста ВВП России на уровне более 3% пока не сформирована, добавил Орешкин.

"Очевидно, что модель экономического роста, которая может обеспечить показатель на уровне 3% и выше, пока еще окончательно не сформирована", - сказал он.