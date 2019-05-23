Выручка МТС по МСФО в I квартале выросла на 9,4%

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Выручка МТС по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам января - марта 2019 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 9,4% и достигла 118 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Положительные результаты Группы МТС в первом квартале 2019 года во многом обусловлены результатами, полученными в России вследствие роста пользования услугами передачи данных, продаж смартфонов и оборудования, а также роста продуктов МТС Банка и других цифровых сервисов: пользовательских приложений, облачных сервисов, IoT и Big Data", - отмечается в сообщении.

Чистая прибыль за отчетный период выросла на 14,1%, до 17,6 млрд рублей.

Скорректированная OIBDA увеличилась на 6% и составила 55,3 млрд рублей. Рост этого показателя группы обусловлен сильными результатами в России, на Украине и в Белоруссии на фоне улучшения рыночной конъюнктуры, роста пользования передачей данных и другими цифровыми сервисами. Также в компании отмечают, что это результат продолжения реализации стратегии по укреплению контроля за расходами.