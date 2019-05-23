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"Яндекс" представил медиаплеер "Яндекс.Модуль" со встроенным голосовым помощником

Стоимость устройства составит 1990 рублей
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Яндекс" выпустил "Яндекс.Модуль", устройство которое подключается к телевизору через HDMI и позволяет просматривать контент из сервиса "Яндекс.Эфир", а также другие видео на большом экране. Новинку на конференции YaC 2019 представил руководитель "Яндекс.Эфир" Максим Загребин.

"Мы представляем новое устройство - "Яндекс.Модуль". "Модуль" подключается к HDMI-порту телевизора и позволяет включить "мой эфир" или любое другое видео из приложения "Яндекс" на большом экране телевизора. В "Модуле" живет "Алиса": вы можете попросить ее сделать громче, тише, поставить фильм на паузу, включить музыку", - сказал он и добавил, что управлять "Модулем" можно будет как при помощи любых умных колонок, так и помощью "Яндекс. Станция", просто попросив "Алису":  "Алиса, включи мой "Эфир".

Стоимость "Яндекс. Модуля" составит 1990 рублей.

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