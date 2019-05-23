Валовой региональный продукт Подмосковья в 2019 году может достигнуть 4,5 трлн рублей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Власти Московской области планируют увеличить валовой региональный продукт (ВРП) в 2019 году до 4,5 трлн рублей, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе II Столыпинского форума.

"Экономический рост Московской области очень долгое время, на протяжении последних шести лет составляет 3,2-4% в год. Наш валовой региональный продукт - где-то 4,5 трлн [рублей] мы хотим коснуться в этом году", - сказал он.

Воробьев отметил, что по размеру ВРП Московская область занимает второе место среди регионов РФ, первое занимает Москва.

Также губернатор сообщил, что инвестиции в основной капитал по итогам текущего года должны вырасти до 1 трлн рублей.

В 2018 году валовой региональный продукт Московской области составил более 4,3 трлн рублей. К 2024 году власти Подмосковья рассчитывают нарастить ВРП в полтора раза.