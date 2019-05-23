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Медведев: РФ нужны новые подходы к сбору статистики с применением современных технологий

Премьер-министр также отметил, что нужно расширить охват наблюдения на новые экономические сегменты

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. России нужны принципиально другие подходы к сбору статистики с использованием современных технологий, нужно расширить охват наблюдения на новые экономические сегменты, включая цифровую экономику, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Оценивать работу и по национальным проектам, и, конечно, в целом просто по экономическому развитию страны невозможно без качественной статистической информации <...> Сегодня нам нужны принципиально другие подходы к сбору статистической информации, тем более что современные технологии, как мы отлично знаем, позволяют это сделать гораздо более надежно и оперативно, чем это было раньше. Надо расширить охват статистическим наблюдением различных сфер экономики: и традиционной экономики, и вновь формируемых экономических сегментов, таких как цифровая экономика. Все это нужно сделать, и сделать в самое ближайшее время", - сказал Медведев, выступая на коллегии Минэкономразвития РФ.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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