Минфин положительно оценил опыт реализации курортного сбора в России

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 23 мая. /ТАСС/. Введение курортного сбора положительно влияет на облик курортных городов. Об этом сообщил в четверг первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин.

"По оценкам Минфина, региональных властей, населения, [курортный сбор] положительно влияет на благоустройство городов, которые традиционно являются местами отдыха для граждан Российской Федерации", - сказал он на заседании постоянно действующей рабочей группы Минфина РФ по совершенствованию межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса.

По словам Горнина, есть заинтересованность во введении курортного сбора местных властей и граждан, которые пользуются услугами объектов курортной инфраструктуры. "Это позволит видеть в лучших архитектурных формах вложения, поступающие за счет соответствующих платежей", - сказал Горнин.