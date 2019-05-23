Инвестиции в благоустройство промзоны "Кунцево" в Москве составят 77 млрд рублей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) на заседании в четверг одобрила проект комплексного развития промышленной зоны "Кунцево". Инвестиции в проект составят порядка 77 млрд рублей, сообщила пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Комплексное развитие территории позволит увеличить эффективность ее использования, обеспечит новыми рабочими местами жителей столицы. Проектом предусмотрено создание порядка 17 тыс. новых рабочих мест. При этом планируемый объем частных инвестиций в строительство и благоустройство площадки превысит 77 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Проект предполагает комплексную реорганизацию территории площадью 42,72 га для размещения объектов общественно-жилого и производственного назначения общей площадью около 1 млн кв. м.

Также на заседании в четверг комиссия одобрила проект благоустройства промзоны "Алтуфьевское шоссе". "В промзоне "Алтуфьевское шоссе" 50% территорий будут по-прежнему использоваться для размещения производств. Теперь там будут располагаться высокотехнологичные, экологически чистые предприятия. Благодаря этому будет создано более 13 тыс. рабочих мест", - отметил Прохоров.

Федеральный закон о комплексном развитии промзон был принят летом 2016 года и вступил в силу в 2017 году. В старых границах Москвы такими территориями занято около 18,8 тыс. га, или 17% столицы.

К реновации в Москве предложено более 4 тыс. га, на которых может быть возведено порядка 107 млн кв. м офисных и жилых помещений. В программу комплексного развития территории Москвы вошли 47 площадок. Основной упор будет сделан на создание рабочих мест и развитие промышленных объектов, также предусмотрена возможность строительства коммерческих объектов и жилья.