Промпроизводители в апреле подняли цены на свои товары на 0,5%

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Цены производителей промышленных товаров в России в апреле 2019 года, по предварительным данным, выросли по сравнению с мартом на 0,5%, говорится в сообщении Росстата. Для сравнения, в апреле 2018 года цены промпроизводителей выросли на 1,2%.

При этом в январе - апреле текущего года цены производителей промышленных товаров в годовом выражении выросли на 10,2%.

В апреле 2019 года в добыче полезных ископаемых увеличение цен на прочие полезные ископаемые, не включенные в другие группировки, составило 3,8%, на продукцию добычи и обогащения железных руд - 3,3%, на соль - 2,6%.

В обрабатывающих производствах наибольший прирост цен отмечен в металлургическом производстве, где на 3,6% подорожали чугун, сталь и ферросплавы, на 3,5% - медь, на 2,4% - свинец, цинк и олово.

Кроме того, выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: судовое топливо - на 9,9%, нефтяные кровельные битумы - на 5,3%, газы нефтяные прочие, не включенные в другие группировки - на 5,1%, нефтяные строительные битумы - на 5%, легкие дистилляты, не включенные в другие группировки - на 4,7%, газойли - на 3,8%, кокс и полукокс из каменного угля - на 2,7%.