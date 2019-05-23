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Международные резервы России за неделю снизились на $0,6 млрд

В Банке России пояснили, что снижение связано с возвратом ЦБ средств по операциям "валютный своп" банкам-резидентам и отрицательной переоценкой

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 17 мая 2019 года составили $494,1 млрд, что на 0,1%, или $0,6 млрд, ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

"Снижение за неделю на $0,6 млрд, или на 0,1%, сложилось в результате возврата Банком России средств по операциям "валютный своп" банкам-резидентам и отрицательной переоценки, только отчасти скомпенсированных покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота", - отметили в ЦБ РФ.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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