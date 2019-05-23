Число виноградников на Кубани выросло на 35% в 2018 году

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Число виноградных плантаций в Краснодарском крае выросло на 35% в 2018 году. Общая площадь виноградников превышает 26 тыс. га, сообщил в четверг председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко, в четверг на выездном заседании аграрного комитета краевого парламента.

"В нашем регионе находится почти треть всех плантаций солнечной ягоды в стране. И она постоянно увеличивается. Так, к примеру, прирост территории, занятой виноградниками, в 2018 году составил в крае порядка 35%", - сказал Бурлачко. По словам спикера, за последние три года на Кубани ежегодно появляется порядка 2 тыс. га виноградников. "У нас достаточно хорошо сегодня развивается крупный бизнес. Это такие предприятия как "Фанагория", "Кубань-вино", "Дивноморское", "Абрау-Дюрсо". В настоящее время возрождается "Мысхако", - уточнил Бурлачко, заметив, что необходимо также уделять больше внимания сегменту малого и среднего бизнеса.

Краснодарский край лидирует в России по объемам выращивания и переработки винограда. По данным пресс-службы администрации региона, с начала года аграрии на Кубани заложили уже 800 га молодых виноградников, что составляет около 90% от плановой закладки в период весенней кампании, всего в 2019 году планируется заложить 2,4 тыс. га виноградников. Ранее сообщалось, что впервые в истории кубанские производители отправят в Германию пробную партию вина и шампанского.

