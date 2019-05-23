Глава МИД Белоруссии не исключает обсуждения нефтяной темы на встрече с Лавровым

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в ходе его предстоящей 27 мая встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым будет обсуждаться весь спектр белорусско-российских отношений, включая нефтяные вопросы.

"Мы с ним обсуждаем все вопросы, включая самые горячие", - заявил Макей в четверг, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли подниматься в ходе переговоров нефтяная тематика. По его словам, не надо искать "какой-то подвох или подоплеку в тех событиях [встречах], которые происходят регулярно".

"Мы с моим коллегой, российским министром иностранных дел, обмениваемся рабочими визитами. В прошлом году он посещал Республику Беларусь, в этом году моя очередь посетить РФ, - сказал Макей. - Обычно в рамках таких встреч мы подводим анализ нашего сотрудничества, взаимодействия и на двусторонней основе, и в многостороннем формате".

Макей отметил, что сейчас стороны будут "обсуждать вопросы подготовки и проведения совместной коллегии, которая где-то осенью состоится тоже в РФ". "Будем обсуждать контуры очередной программы согласованных действий в области внешней политики. Поэтому вопросов очень много, и мы намерены как всегда откровенно и открыто обсудить с моим коллегой всю повестку дня наших отношений", - сказал министр.

Встреча белорусско-российской рабочей группы

Макей также добавил, что встреча белорусско-российской рабочей группы по различным аспектам интеграции может состояться в ближайшее время.

"Сейчас анализируются все предложения. Думаю, что в ближайшее время эта рабочая группа по вопросам дальнейшей интеграции начнет свою работу", - приводит агентство БелТА слова белорусского министра.

Ранее Москва и Минск договорились о создании рабочей группы из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции. С российской стороны ее возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой.

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