Google может быть оштрафован на сумму до 500 тыс. рублей за рекламу онлайн-казино

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Московское управление ФАС признало компанию Google виновной в распространении рекламы онлайн-казино, ей грозит штраф до 500 тысяч рублей. Об этом в четверг сообщается на сайте службы.

"Московское УФАС России признало Google LLC виновной в распространении рекламы казино "Вулкан" в системе Google AdWords. Распространяемая реклама призывала сыграть онлайн в казино "Вулкан" на определенных условиях. Ответственность за распространение рекламы несет Google LLC", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о привлечении компании к административной ответственности, штраф может составить до 500 тыс. рублей.