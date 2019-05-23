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Google может быть оштрафован на сумму до 500 тыс. рублей за рекламу онлайн-казино

УФАС признало компанию виновной в распространении рекламы в системе Google AdWords
Описание
© Stefan Rousseau/PA via AP

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Московское управление ФАС признало компанию Google виновной в распространении рекламы онлайн-казино, ей грозит штраф до 500 тысяч рублей. Об этом в четверг сообщается на сайте службы.

"Московское УФАС России признало Google LLC виновной в распространении рекламы казино "Вулкан" в системе Google AdWords. Распространяемая реклама призывала сыграть онлайн в казино "Вулкан" на определенных условиях. Ответственность за распространение рекламы несет Google LLC", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о привлечении компании к административной ответственности, штраф может составить до 500 тыс. рублей.

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