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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

Чистая нефть может начать поступать в Польшу по "Дружбе" 9-10 июня

ВАРШАВА, 23 мая. /ТАСС/. Российская сторона представила на переговорах в Варшаве по поставкам нефти по нефтепроводу "Дружба" план мероприятий, который должен привести к восстановлению поступления нефти в Польшу по трубопроводу 9-10 июня. Об этом сообщил журналистам в четверг вице- президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Мы представили технический план мероприятий, согласованный с белорусской стороной", - сказал Андронов. По его словам, срок начала его реализации - 24 мая. "В случае успеха, чистая нефть попадет на территорию Польши 9 - 10 июня", - добавил он.

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ПольшаДело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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