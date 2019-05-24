Эксперт: около 90% малых ветроустановок на рынке России низкого качества

УЛЬЯНОВСК, 23 мая. /ТАСС/. Доля некачественных малых ветроустановок на рынке РФ достигает 90%, сообщил в четверг гендиректор компании "ВДМ-техника" Владимир Масолов на Международном форуме по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy) в Ульяновске.

"Рынок не развит. Эксплуатируется не более 1 тыс. ветроустановок. Около 90% рынка представлено дешевыми некачественными образцами, в основном китайских производителей", - сказал он.

Малые ветроустановки, уточнил эксперт, согласно российской классификации, имеют мощность до 100 кВт. По международной классификации, малые ветроустановки имеют площадь менее 200 кв. м, что соответствует мощности 50 кВт.

По его словам, Российская ассоциация ветроиндустрии планирует создать перечень некачественных производителей и поставщиков такого оборудования. "Объем рынка гибридных микроэлектростанций (сочетают возможности сетевых и автономных систем - прим. ТАСС) на основе возобновляемых источников энергии в РФ на 2020-2025 год оценивается в 1,5 тыс. объектов с ежегодным объемом <…> в 5 МВт", - сказал он.

Форум проводится в Ульяновске при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. В 2019 году проходит с 22 по 24 мая. Организуют форум оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).