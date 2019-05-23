Эксперт: развитие "зеленой" энергетики в Арктике возможно при условии экономии дизеля

УЛЬЯНОВСК, 23 мая. /ТАСС/. Развитие возобновляемой энергетики в Арктических регионах России возможно при условии мотивации местных властей экономить расходы на дизельное топливо, считает председатель Российской ассоциации ветроидустрии (РАВИ) Игорь Брызгунов.

"Северный завоз - это такой термин, а по сути, это деньги на закупку топлива, выделяемые регионам Министерством экономического развития РФ, для того, чтобы они себя энергоснабжали. Потому что другого инструмента для энергоснабжения у них нет. [Арктические регионы] надо мотивировать на экономию этих денег, используя возобновляемые источники энергии, чтобы индустрия развивалась", - сказал ТАСС Брызгунов в кулуарах Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy) в Ульяновске.

Энергообеспечение большинства населенных пунктов российской Арктики ведется за счет изолированных дизельных систем. Однако они имеют высокую стоимость и низкий коэффициент полезной деятельности. Выработка 1 КВт/ч может доходить до 150 рублей, с учетом того, что топливо завозится один-два раза в год. Использование возобновляемых источников энергии могло бы снизить цену на электричество и уменьшить риски отключений, но, по мнению Брызгунова, получить развитие в условиях Арктики у "зеленой" отрасли невелики.

Директор департамента инноваций и международной деятельности "Русгидро" Николай Голубчиков на панельной дискуссии подчеркнул, что развитию ветроиндустрии в Арктике мешают суровые условия - на обслуживание и установку ветряков есть не более 70 дней в году. Нередко установить их можно только с помощью вертолета, а это дорого - более 120 тыс. рублей в час. При этом теоретические перспективы есть - скорость ветра превышает 5-7 м/с, что считается крайне благоприятным условием для экономически эффективного использования энергии ветра.

Форум ARWE проходит в Ульяновске 22-24 мая при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организаторами форума выступили оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).