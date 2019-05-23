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Декларации о доходах чиновников

Доход семьи губернатора Калужской области увеличился впервые за два года

За 2018 год Анатолий Артамонов заработал 7,28 млн рублей

ТАСС. 23 мая. Совокупный доход семьи губернатора Калужской области Анатолия Артамонова в 2018 году составил около 10 млн рублей. Глава региона задекларировал , а его супруга - более 2,66 млн рублей, говорится в опубликованной на сайте правительства декларации.

Как следует из декларации прошлого года, в 2017 году губернатор Калужской области заработал около 5,06 млн рублей, его супруга - около 2,02 млн рублей

В этом году Артамонов также задекларировал земельный участок площадью более 16 тыс. кв. м и жилой дом площадью 442,6 кв. м, в собственности супруги губернатора квартира площадью 54,7 кв. м и легковой автомобиль Lexus RX 450-Н. По сравнению с 2017 годом список собственности чиновника и его супруги не изменился.

В пользовании у Артамонова находится земельный участок площадью более 51 тыс. кв. м - бессрочный сервитут для обеспечения прохода или проезда. У супруги в пользовании находятся дом и земельный участок, которыми владеет Артамонов. Имущество в пользовании у семьи губернатора по сравнению с прошлым годом также не изменилось.

Как сообщалось ранее, в 2017 году доход семьи Артамонова составил около 7 млн рублей, в 2016 - 7,8 млн рублей, в 2015 - более 8,5 млн рублей. Пост губернатора Калужской области Артамонов занимает с 2000 года.

Теги
Артамонов, Анатолий ДмитриевичРоссияДекларации о доходах чиновниковКалужская область
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