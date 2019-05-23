Доход семьи губернатора Калужской области увеличился впервые за два года

ТАСС. 23 мая. Совокупный доход семьи губернатора Калужской области Анатолия Артамонова в 2018 году составил около 10 млн рублей. Глава региона задекларировал , а его супруга - более 2,66 млн рублей, говорится в опубликованной на сайте правительства декларации.

Как следует из декларации прошлого года, в 2017 году губернатор Калужской области заработал около 5,06 млн рублей, его супруга - около 2,02 млн рублей

В этом году Артамонов также задекларировал земельный участок площадью более 16 тыс. кв. м и жилой дом площадью 442,6 кв. м, в собственности супруги губернатора квартира площадью 54,7 кв. м и легковой автомобиль Lexus RX 450-Н. По сравнению с 2017 годом список собственности чиновника и его супруги не изменился.

В пользовании у Артамонова находится земельный участок площадью более 51 тыс. кв. м - бессрочный сервитут для обеспечения прохода или проезда. У супруги в пользовании находятся дом и земельный участок, которыми владеет Артамонов. Имущество в пользовании у семьи губернатора по сравнению с прошлым годом также не изменилось.

Как сообщалось ранее, в 2017 году доход семьи Артамонова составил около 7 млн рублей, в 2016 - 7,8 млн рублей, в 2015 - более 8,5 млн рублей. Пост губернатора Калужской области Артамонов занимает с 2000 года.