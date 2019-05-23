В Польше заявили, что поставки нефти по "Дружбе" будут зависеть от признания претензий НПЗ

ВАРШАВА, 23 мая. /ТАСС/. Поставки в Польшу российской нефти по трубопроводу "Дружба" будут восстановлены 9 июня при условии признания претензий польских и германских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом говорится в сообщении компании PERN, оператора польского участка "Дружбы", по итогам состоявшихся в Варшаве переговоров представителей нефтяной отрасли из России, Польши и ФРГ о восстановлении поставок по нефтепроводу.

"В соответствии с договоренностями, выработанными в ходе встречи, возобновление поставок российской нефти по первой нитке трубопровода "Дружба" возможно 9 июня при условии признания претензий, поданных германскими и польскими НПЗ. До этого она [нитка] будет очищена от загрязненной нефти, что было заявлено российской стороной", - отмечается в сообщении PERN.