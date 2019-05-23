Bloomberg: ВТБ может увеличить дивиденды в рамках стратегии банка на 2019-2022 годы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. ВТБ может увеличить дивидендные выплаты в рамках стратегии банка на 2019-2022 годы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на присутствующих на презентации стратегии ВТБ аналитиков.

На фоне данной информации акции банка в ходе торгов на Московской бирже выросли на 10,4%, до 0,03885 рублей за бумагу, обновив максимумы середины ноября 2018 года.

Ранее сообщалось, что набсовет госбанка рекомендовал направить на дивиденды за 2018 год 15% чистой прибыли по МСФО.

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов, возглавляющий наблюдательный совет ВТБ, также заявлял, что новой стратегией развития ВТБ предусматривается, что к практике выплаты дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО банк вернется по итогам 2019 года. Также ВТБ сообщал, что группа планирует по итогам 2022 года получить прибыль в 310 млрд руб. по МСФО, это предусмотрено новой стратегией банка. По прогнозам банка прибыль в 2019 году может составить около 200 млрд рублей.

В рамках новой стратегии банка предполагается, что кредитный портфель физических лиц на горизонте 2018-2022 гг. будет расти на 16%, малого бизнеса - на 14%, среднего и крупного бизнеса - в горизонте 4-8%.

Темпы роста депозитов в малом бизнесе прогнозируются на уровне 16%, физических лиц - 13%.