На станции метро "Чернышевская" в Петербурге к 2024 году установят четыре новых эскалатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют объявить конкурс на разработку проекта модернизации вестибюля станции метро "Чернышевская" Кировско-Выборгской линии с установкой четырех новых эскалаторов в 2022-2024 годах, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

"По заказу комитета планируется закупка на выполнение работ по проектированию реконструкции вестибюля станции метро "Чернышевская" с заменой трех существующих эскалаторов на четыре новых. Начальная максимальная цена закупки - 27,6 млн рублей. Срок выполнения строительно-монтажных работ намечен на 2022-2024 годы", - говорится в сообщении.

Сейчас на станции ведутся работы по капитальному ремонту эскалаторов, замена которых намечена на 2022-2024 годы. Восстановление техники требуется для поддержания ее работоспособности до установки новых подъемников. С 15 апреля по 28 июня и с 1 июля по 13 сентября по рабочим дням с 8:00 мск до 9:50 мск вход в вестибюль закрыт, с 16:40 мск до 20:00 мск вход в вестибюль ограничен.

В феврале 2019 года городской комитет по государственному заказу объявил закрытый конкурс на выполнение работ по замене всех трех эскалаторов и установке четвертого лестничного подъемника на станции метро "Технологический институт-1". Максимальную стоимость работ оценили в 1,1 млрд рублей. По данным конкурсной документации, работы по реконструкции продлятся до 2020 года. Как ранее сообщили в городском комитете по транспорту, капитальный ремонт ожидает станция "Маяковская" - в январе 2020 года и станция "Московская" в апреле-июне 2020 года.