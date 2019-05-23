Врио главы Оренбургской области Денис Паслер заработал более 234 млн рублей в 2018 году

ОРЕНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Совокупный доход временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в 2018 году составил 234,1 млн рублей. Сведения о доходах главы региона опубликованы в четверг на портале областного правительства.

Согласно декларации, Паслер имеет в индивидуальной собственности два земельных участка площадью 936 и 1829 кв. м. Также в собственности значится жилой дом 555,1 кв. м, и иное недвижимое имущество площадью 177,9 кв. м. В пользовании у главы региона находится квартира площадью 267,3 кв. м. Руководитель области владеет двумя прицепами к легковым автомобилям и двумя снегоходами.

В декларации значатся также трое несовершеннолетних детей. В собственности одного из них квартира площадью 267,3 кв. м, в пользовании - земельный участок площадью 1829 кв. м. и жилой дом площадью 555,1 кв. м. В пользовании у второго - квартира площадью 127,4 кв. м. Третий ребенок имеет в пользовании квартиру площадью 127,4 кв. м, а также комнату в общежитии, которая располагается в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Отметим, что с марта 2017 года Паслер исполнял обязанности гендиректора холдинга "Т Плюс", крупнейшей частной компании в РФ, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. 21 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга, назначив врио губернатора региона Дениса Паслера.