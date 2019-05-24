Греф сообщил, что Сбербанк в высокой степени готов к сделке по продаже украинского банка

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк находится в высокой степени готовности к сделке по продаже своей украинской "дочки", несмотря на отказы на проведение такой сделки со стороны Национального банка Украины (НБУ). Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в опубликованном в пятницу интервью газете "Коммерсантъ".

"Нам не всегда понятны причины трех отказов подряд после огромного количества согласований и изменений структуры сделок. Но есть надежда, что изменение власти приведет к тому, что мы получим больше ясности. У нас высокая готовность к сделке и сегодня", - заявил Греф.

Он подчеркнул, что покупатели банка также готовы к сделке. "Вопрос только в регуляторе и в разрешении", - добавил он.

По сведениям из отчета Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), Верховный суд Украины снял арест с акций дочерней компании Сбербанка, но ограничения на ликвидацию или реорганизацию компании формально не сняты.

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал в декабре 2018 года "дочку" Сбербанка на 94,73 млн гривен (около $3,3 млн) за нарушения законодательства по итогам проверки по предотвращению и противодействию отмыванию доходов.

Весной 2017 года тогдашний украинский президент Петр Порошенко ввел в действие ограничительные меры в отношении пяти банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины. Санкции сроком на год коснулись Сбербанка, "VS Bank", Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка.